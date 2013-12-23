"السياحة" تبدأ خطة لتقديم خدماتها إلكترونيا وربط قطاعاتها بالإنترنت

كتب : عبده أبوغنيمة الإثنين 23-12-2013 16:42

بدأت وزارة السياحة في تنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير أساليب العمل لتتلاءم مع متطلبات القطاع السياحي للمساعدة في تجاوز أزمته الحالية، وتضمن المخطط الذي تقدم به قطاع الشركات السياحية والمرشدون السياحيون تدشين موقع للخدمات الإلكترونية يهدف لميكنة دورات العمل بالإدارات العامة وتقديم الخدمات للمتعاملين مع القطاع إلكترونيًا مثل ميكنة تراخيص المرشدين السياحيين، ما يمكن الحصول عليها إلكترونيا بعد التعرّف على كل الشروط اللازمة والمستندات، وميكنة الخدمات المقدمة للشركات السياحية وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني وكشف الخدمات الشهرية واستخراج خطاب كارنيهات الغرفة.

كما تضمّنت الإجراءات إنشاء نظام إلكتروني للصادر والوارد وأرشيف الكتروني كامل للقطاع، حيث يتم تحويل المستندات الخاصة بالقطاع إلى ملفات إلكترونية.

وفي سياق متصل، تضمنت حزمة الإجراءات ميكنة خدمات النقل السياحي على الشبكة الدولية من خلال إنشاء نظام إلكتروني خاص بمنظومة النقل السياحي لتشمل تراخيص المركبات السياحية وتجديد تراخيصها وتكهين أو إلغاء أو نقل ملكية مركبة سياحية كما تشمل طلبات توسع شركات النقل السياحي وتعديل بيانات المركبات السياحية، وتم تحديد جدول زمني لتنفيذ النظام الإلكتروني لمنظومة النقل السياحي، حيث تقرر أن يكون الفحص الفني للسيارات والرحلات الخارجية بدءًا من 15 ديسمبر حتى 24 ديسمبر 2013 على أن يكون إضافة بيانات السائقين (موقف تدريبهم- والكشف الطبي) في الفترة من 26 ديسمبر حتى 1 فبراير 2014، بينما تم تحديد الفترة من 2 فبراير 2014 حتى 30 أبريل 2014 لموافقات الشراء والتوسع (تراخيص وتجديد التراخيص للمركبات السياحية)، أما الفترة من 1 مايو إلى 30 مايو 2014 فقد تم تحديدها للتكهين وإلغاء مركبة سياحية (نقل- ليموزين).