"الأعمال السعودية المصرية": 100 مليار جنيه استثمارات عربية متوقعة بمصر خلال 2014

الدويش: قدمنا ورقة مقترحات للرئيس عدلى منصور لإزالة معوقات الاستثمار

كتب : عبد العزيز المصري وحسن عثمان الإثنين 23-12-2013 16:44

توقع سلطان الدويش، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، أن يستقبل السوق المصري استثمارات عربية جديدة خلال 2014 تصل إلى 100 مليار جنيه وستكون الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات سعودية، وذلك عقب إزالة الحكومة المصرية العقبات التي تعرقل مناخ الاستثمار خاصة التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار.

وقال الدويش، على هامش اجتماع جرى أمس، للإعلان عن تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، إن هناك بعض المعوقات بين المستثمر والحكومة تتمثل في بعض التشريعات الخاصة بالاستثمار يجري حاليا خطوات جادة من الحكومة الحالية لإزالتها.

وأضاف أن المستثمرين السعوديين لديهم ثقة في قدرة مصر على الاستقرار، لافتا إلى تقديم ورقة تشمل العقبات التي تواجه المستثمرين العرب لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وأسامة صالح وزير الاستثمار ووجدنا رغبة جادة لحل جميع العقبات.

وتضمنت مقترحات الورقة إجراء تعديلات على قانون 8 لسنة 97 بهدف توحيد قوانين الاستثمار في مصر، وقال الدويش "لمسنا من السلطة الحالية رغبة في جذب استثمارات جديدة في مصر وخوف على الصالح العام لم نلمسه عند مباحثاتنا مع نظام الإخوان"، مشيرا إلى أن الاستثمارات الجديدة ستكون في جميع القطاعات، خاصة البنوك والزراعة والصناعة والاتصالات.

قال إن السعودية تتقدم قائمة الاستثمارات الأجنبية بمصر بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار وفقا لآخر إحصائيات وزارة الاستثمار المصرية، مشيرا إلى أن مصر تتصدر القوائم التي تعلنها جميع دراسات الجدوى التي يقوم بها المستثمرين الخليجيين في منطقة الشرق الأوسط خلال الأربع سنوات الماضية من حيث المعايير لزيادة الاستثمار.