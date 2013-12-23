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مجلس إدارة "تنظيم الاتصالات" يجتمع الاثنين المقبل

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مجلس إدارة "تنظيم الاتصالات" يجتمع الاثنين المقبل مجلس إدارة "تنظيم الاتصالات" يجتمع الاثنين المقبل

أكد مصدر مسئول رفيع بأنه تم تأجيل اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى الاثنين المقبل بدلا من غد الثلاثاء.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع الذى يعقد برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى والرئيس التنفيذى للجهاز المهندس هشام العلايلى سيبحث العديد من الموضوعات التى تخص القطاع ورخصة المحمول الرابعة، ولكن لن يتضمن إصدار الرخصة الموحدة.

وتشمل الرخصة الموحدة ثلاث رخص افتراضية للثابت ورخصة محمول دون ترددات تحصل عليها المصرية للاتصالات دون مزايدة.

وبينما يؤكد الرئيس التنفيذى للجهاز بأنه تم التوصل إلى توافق بشان 5 من 6 نقاط عالقة بين مشغلى المحمول والمصرية للاتصالات، بأحد جلسات مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات، والتى حضرها الوزير والرؤساء التنفيذيين لشركات المحمول إضافة إلى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، فان مصادر بشركات المحمول تؤكد لليوم السابع، بأنه لم يتم التوصل لحل نهائى بعد، ذلك على الرغم من عدم اعتراض الرؤساء التنفيذيين للشركات الثلاث على هذا الأمر خلال فعاليات الجلسة.

وقالت المصادر أن صدور الرخصة دون الانتهاء من كافة المشكلات العالقة، ربما يدفع بعض الشركات الأم للجوء للتحكيم الدولى مثل فرانس تليكوم وفودافون، إلا أن المصدر استبعد إقدام اتصالات الإمارات على هذا الأمر بسبب موقفها من دعم حكومة .

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