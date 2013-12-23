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ارتفاع أسعار الخضراوات.. الطماطم بـ1.75 جنيه والبطاطس والفلفل بـ4 جنيهات

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ارتفاع أسعار الخضراوات.. الطماطم بـ1.75 جنيه والبطاطس والفلفل بـ4 جنيهات ارتفاع أسعار الخضراوات.. الطماطم بـ1.75 جنيه والبطاطس والفلفل بـ4 جنيهات

كتب : وائل سعد الإثنين 23-12-2013 13:49

شهدت الخضراوت بسوق العبور، اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا، لتسجل الطماطم في الجملة 1.2 جنيه، مقابل جنيه واحد أمس، بينما تراوحت بالتجزئة بين 1.25 جنيه و1.75جنيه.

وسجلت البطاطس، وفقًا للتقرير اليومي لأسعار السلع بسوق العبور، 3 جنيهات مقابل 2.6 جنيه بالجملة، وفي القطاعي ترواحت بين 3.5 جنيه و4 جنيهات. فيما انخفض سعر السبانخ، ليسجل في الجملة 2.25 جنيه مقابل 2.5 أمس، وترواحت بين 2.75 جنيه و3.5 جنيه في القطاعي. وارتفع سعر الفلفل البلدي، ليتراوح بين 3 و4 جنيهات "جملة"، وفي القطاعي بين 4.5 و5 جنيهات.

أما بالنسبة للفاكهة، فشهدت استقرارًا في الأسعار وإقبالاً علي البرتقال والرومان واليوسفي في الأسواق القطاعي والجملة. وتراوح سعر العنب بين 2 و2.5 جنيه "جملة" وبين 3.5 و4 جنيهات "قطاعي"، واستقر اليوسفي بين 1.5 و2 جنيه "جملة"، وفي القطاعي بين 2.5 و3 جنيهات, وسجل سعر الخوخ المستورد ما بين 10و 15 جنيهًا، رغم توافرها بالأسواق.

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DMC

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