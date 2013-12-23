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شركة "رخاء" تدشن جمعية رجال الأعمال المصريين السعوديين الأحد للتوسع في مصر

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شركة "رخاء" تدشن جمعية رجال الأعمال المصريين السعوديين الأحد للتوسع في مصر شركة "رخاء" تدشن جمعية رجال الأعمال المصريين السعوديين الأحد للتوسع في مصر

كتب : عبدالعزيز المصري وحسن عثمان الإثنين 23-12-2013 14:00

قال سلطان بن صعفق الدويش، العضو المنتدب لشركة "رخاء" ، وعضو مجلس الأعمال المصري السعودي، إن الشركة تسعى حاليًا إلى التوسع في زراعة القمح في .

وأشار الدويش، خلال الاجتماع التمهيدي، أمس، والذي عقد للإعلان عن تدشين جمعية رجال الأعمال المصريين السعوديين، الأحد المقبل، إلى أن "رخاء" تعد من أوائل الشركات التي زرعت القمح بمساحات شاسعة في مصر، مضيفًا أن نسبة الاستثمارات السعودية في المجال الزراعي تمثل 9% من إجمالي الاستثمارات، مؤكدًا أن الشركة تعتزم رفع هذه النسبة لتصل إلى 14% خلال السنوات القليلة المقبلة.

أضاف عضو "رخاء"، أن رجال الأعمال السعوديين قدموا تقريرًا رسميًا بشأن المعوقات التي تواجههم في مصر، وسبل حلها، والتي تتعلق أغلبها بقوانين الاستثمار، للرئيس الؤقت عدلي منصور، والذي أبدى استعداده لإزالة العوائق، وكذلك الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، وأسامة صالح وزير الاستثمار.

وأكد أن السعودية تتصدر قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر 7.2 مليار دولار، وأن الاستثمارات السعودية سوف ترتفع بشكل كبير خلال النصف الثاني من عام 2014، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية المتوقعة سوف توفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، وما يتراوح بين 5 و8 ملايين وحدة سكنية.

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