الإحصاء: 30% انخفاضا فى عدد النسخ الموزعة من الصحف محليا وخارجيا

انخفض عـدد النسخ الموزعة للصحف محليـاً وخارجيـاً إلى 646.6 مليـون نسخة عام 2012 مقابل 920.9 مليون نسخة عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 29.8٪، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم الاثنين، عن النشرة السنوية للإحصاءات الثقافية" عام 2012، انخفاض عـدد الصـحف التى صــدرت 81 صحيــفة عام 2012 مقابل 102 صحيفة عام 2011 بنسبة 20.6٪، فيما ارتفعت عدد ساعات الإرسال بالشبكات المسموعة 177728 ساعة عام 2012 مقابل 166146 ساعة عام 2011 بنسبة زيادة قدرها 7٪.

وبلغ عــدد ســاعات الإرسال للقنـــــوات المرئيــــة 162017 ســـاعة عام 2012 مقابل 193651 ساعة عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 16.3٪.

وارتفع عـــدد المـــؤتــــمـرات الــتــى عــــقــدتـــهـا أو اشــــتـــركـــت فــــيهــا مــصـر (داخـــليــا/ خــارجـيــا) 376 مـؤتــمــراً عــام 2012 مـقابــل 301 مؤتمر عــام 2011 بنسبة زيادة قدرها 24.9٪.

وبلغ عــدد المــشـاركــين فى هذه المــؤتــمــرات 487 مشـاركـــاً عام 2012 مقابل 442 مشاركاً عام 2011 بنسبة زيادة قدرها 10.2٪.

وأشار الجهاز إلى انخفاض عـدد الكتب والكتيبات المؤلفـة والمترجمـة المودعة إيداعا قانونيا بدار الكتب والوثائق القومية 10.7 ألف كتاب وكتيب عام 2012 مقابل 12.3 ألف كتـاب وكتيب عام 2011 بنسبـة انخفـاض قـدرها 13٪، بلـغ عـدد النسخ المطبوعة 107 آلاف نسخة عام 2012 مقابل 123 ألف نسخة عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 13٪.

وانخفض عـدد دور الكتب والمكتبات العامـة والمتخصصة ومكتبات الجامعـات والمعاهد 1133 مكتبة (337 مكتبة عامة, 340 مكتبة متخصصة، 456 مكتبة جامعية ومعهدا) عام 2012 مقابل 1186 مكتبة (361 مكتبة عامة، 332 مكتبة متخصصة، 493 مكتبة جامعية ومعهدا) عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 4.5٪.

وكذلك انخفض عـدد القـاعـات بـدور عرض الأفـلام السينمائية 282 قاعـة عام 2012 مقابــل 287 قاعـة عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 1.7٪، وانخفض عــدد المسارح 31 مـسرحـاً عام 2012 مقـابل 40 مـسرحاً عــام 2011 بنـسبة انخفاض قدرها 22.5٪.

وكذلك انخفضت عــدد الـفــرق المــسـرحية الـوطــنيـة 61 فـرقـة عــام 2012 مــقـابل 65 فـرقـة عــام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 6.2٪، بينما بـلغ عـدد العروض المسرحية بالداخل 2116 عرضاً شاهدها 389 ألف مشاهد بإجمالى إيرادات 4.6 ملـيون جنيه عام 2012.

وأضاف الجهاز أن عدد المناطـق الأثـرية انخفض إلى 99 منطقة أثرية عام 2012 مقابل 103 مناطق أثـرية عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪، فيما بلـــغ عـــدد المتاحف والحدائــق 124 متحفا وحديقة عام 2012 مقابل 97 متحفا وحديقة عــام 2011 بنسبة زيادة قـدرها 27.8٪.