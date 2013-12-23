محافظ البحيرة يلتقى رئيس "الضرائب العقارية" لتهنئتها بالمنصب الجديد

زار الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، مصلحة الضرائب العقارية أمس الأحد، لتهنئة الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديدة، والتى كانت تشغل منصب رئيس مديرية الضرائب العقارية بالبحيرة قبل توليها رئاسة المصلحة.

وقالت "حسين"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللقاء تضمن مناقشة آخر تطورات قانون الضريبة العقارية، حيث أكد المحافظ أهمية الإسراع بتطبيق قانون الضرائب العقارية، خاصة أن المحليات من أكثر المستفيدين بتطبيق القانون، حيث ينص على تخصيص 25% من الحصيلة للمحليات، سعيا لتطوير العشوائيات والبنية التحتية للمحافظات.

جدير بالذكر أن وزير المالية الدكتور أحمد جلال، أصدر قرارا قبل أسبوعين بانتداب سامية حسين رئيسا لمصلحة الضرائب العقارية، خلفا لحسن عباس الذى انتهت مدة توليه رئاسة المصلحة لبلوغه السن القانونية.

وقد انتهت وزارة المالية من التعديلات المزمعة على قانون الضريبة العقارية، والمنتظر صدوره خلال أيام بقرار من رئيس الجمهورية، خاصة أن القانون دخل حيز التنفيذ أول يوليو الماضى، دون أن يبدأ تنفيذه فعليا حتى الآن.