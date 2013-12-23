مهزلة التعينات بشركة المحطات المائية باسوان

‏‎Nasser Rabee‎‏

أهداء الي رئيس الوزراء وزيرالكهرباء / مهزله التعيينات الاخيره لشركه المحطات المائيه لانتاج الكهرباء بأسوان !!!الشركه تتلاعب بمصير الشباب !!! والشباب يههدون بالتصعيد والاعتصام واللجوء للقضاء

تتألم كثيرا جدا عندما تجدي معاناه لشاب او أسره من أبناء مصر .وللاسف فالجميع ضحايا ادارات فاشله لا تستحق ان يكون لها مكان بعد اليوم ..اليوم نسوق للسيد حازم الببلاوي/ رئيس الوزراء والسيد/ أحمد أمام وزير الكهرباء مأساه بكل المقاييس يتعرض لها الشباب الاسواني بكافه انتمائته وهم شابا من الكفائات الوطنيه الخالصه والمحبه للوطن جراء ضعف قرارات السيد عبد النبي عبد الغني عبد النبي عنبر رئيس مجلس اداره الشركه وأدارته …. قال السيد عبد الفتاح كحول رئيس قطاع المشروعات بشركه المحطات المائيه بالمعاش ان الماساه دخلت كل بيت في اسوان بسسب القرارات الهزليه والفاشله والبدع التي يتم تصنيعها ضد الشباب للقضاء عليهم .

قال تبدأ المأساه . أن شركة المحطات المائية باسوان اعلنت عن مسابقة لتعيين عدد من المهندسين والفنيين في محطات نجع حمادي واسنا وخزان اسوان 1 و2 واجريت الاختبارات اللازمة في 15/5/2012 الماضي واعلنت نتيجة المسابقة واسماء الناجحين في 28 فبراير الماضي وتم الاتصال بهم من اجل سرعة التوجه لمقر الشركة لاستكمال مصوغات التعيين واستلام العمل !!! بعدها عمت السعاده كل أبناء البيت الاسواني !!!! وعلي اثر ذلك قام الجميع وفيهم عدد كبير المهندسين الناجحين في المسابقة تركوا المصانع التي كانوا يعملون فيها من قبل والعمل الخاص الذين كانوا به من قبل وذلك عقب اخطار ادارة الشركة لهم بنجاحهم في المسابقة وضرورة استكمالهم لاوراق التعيين من اجل استلام العمل …. ولانك في بلد العجائب !!!!!!!!!!!!!!!!! وفي أداره فاشله تعبث بمقدرات ومستقبل أبناء اسوان الحبيبيه !!!!! تم الغاء المسابقه بجره قلم بقرارا تم صياغته بطريقه الشاعر الكبير نزار قباني لاندري من أين اتي وكيف أتي!!! ولكنه اتي ليكون وبالا وكارثه علي أسر ابناء اسوان جميعا وللعلم فقط الناجحين في المسابقة والذين يبلغ اجمالي عددهم 95 شابا .ومنذ 3 شهور وجميع المعيننين في الشارع لا يجدون لقمه العيش بسبب فشل أداره رئيس الشركه وعدم القدره علي ضبط الامور داخل الشركه ….. ولا ندري لماذا لم يقوم السيد المهندس عبد النبي للان بتقديم أستقالته والذهاب الي مكان اخر يبحث عن عمل به أسوه بهؤلاء الشباب مادام ليس لديه القدره علي شراء روزمه ورق لشركته .ثم

نظم عدد من المهندسين وقفة احتجاجية سلمية امام شركة المحطات المائية باسوان أكثر من مره للمطالبة بسرعة تسليمهم العمل عقب نجاحهم في جميع الاختبارات المطلوبة بالمسابقة الاخيرة للشركة . ولكن دون جدوي مما ادي بهم الي التوجه نحو التصعيد في الفتره القادمه والذهاب الي مقر الشركه القابضه والاعتصام امامها والاضراب عن الطعام .والجوء الي القضاء في النهايه لحل مشكلاتهم في ظل حاله الغليان التي تسيطر علي الجميع

وفي سياق اخر صرح أحد المستشارين القانونين (لاقتصاد مصر) أن من حق هؤلاء الاشخاص التعيين .بعد اجتيازهم لكافه الاختبارات المطلوبه . وفي النهايه نهيب بالسيد رئيس الوزراء دكتور الببلاوي والسيد وزير الكهرباء دكتور أحمد امام و رئيس الشركه القابضه مهندس ماجد الدسوقي سرعه أيجاد حلول واتخاذ قرارات سريعه وحاسمه بقرار وزاري بتعيين كل من تم نجاحه واجتيازه لجميع الاختبارات المطلوبه رحمه بهؤلاء الشباب واسرهم الحزينه

شبكةعيونالإخبارية

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