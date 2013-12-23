مسئول حكومى: مخطط أمريكى لمنع استخدام الفحم فى المصانع المصرية

قال مصدر حكومى، إن منع استخدامات الفحم فى الصناعة، خاصة فى مصانع الأسمنت، هو مخطط أمريكى يهدف إلى ضرب الصناعة، خاصة أن مصر حاليا لا تمتلك رفاهية الاختيار، وأن استخدام الفحم هو البديل الوحيد لعجز الطاقة الحالى، خاصة أن استخدام الفحم والمخلفات فى صناعة الأسمنت سيوفر ما تستهلك من الغاز، يتم توجيهه إلى قطاعات أخرى.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة، أن إنتاج مصر من الغاز لن يكفى احتياجاتنا خلال فصل الصيف، وأن الحل الأمثل لتخطى تلك الأزمة هو الإسراع فى استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، مما يوفر 400 مليون قدم مكعب غاز يومى، و12 مليار قدم مكعب غاز سنويا من استهلاك مصانع الأسمنت.

وأكد المصدر أن استخدام الفحم الأنسب من ناحية سرعة التنفيذ، وأن شركات الأسمنت بدأت الإعداد لاستخدام الفحم، مضيفا أن مصر ليس لديها أى بديل سريع سوى استخدام الفحم فى الصناعة، طبقا للضوابط وقيود وزارة البيئة.

وطالب المصدر بضرورة وضع تشريعات وضوابط تنظم استخدام الفحم فى الصناعة، ومن يخالفها يُعرّض للمساءلة، مثلما تفعل أمريكا واليابان والصين، خاصة أن مصر ليس لديها أى بدائل سوى اللجوء إلى الفحم.

وأكد المصدر ضرورة قيام المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة، قائلا: "لو كل مواطن شال لمبة من بيته 1000 وات سيوفر 1000 ميجا من استهلاكه"، مع ضرورة دخول كافة الآبار المخططة من النصف الثانى من عام 2014 على خريطة الإنتاج، كما على المسئولين الإسراع فى تحويل استخدامات مصانع الأسمنت من الغاز إلى الفحم والمخلفات، وعلى الدولة أن تقوم بدورها من خلال إنشاء الموانئ والبنية التحتية والإشراف عليها.