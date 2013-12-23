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«البترول»: 40% من المواطنين سجلوا بيانات «الكارت الذكى»

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«البترول»: 40% من المواطنين سجلوا بيانات «الكارت الذكى» «البترول»: 40% من المواطنين سجلوا بيانات «الكارت الذكى»
التسجيل قبل نهاية ديسمبر.. والحكومة تنتظر تقريراً عن مستحقى الدعم

كتب : شادى أحمد منذ 40 دقيقة

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، أن عدد المواطنين الذين سجلوا بيانات سياراتهم فى الموقع الإلكترونى للحصول على الكارت الذكى الخاص بالبنزين والسولار المدعم بلغ 2.7 مليون مواطن فقط بنسبة لا تتخطى 40% من إجمالى مستحقى الدعم البالغ عددهم 6.3 مليون مواطن طبقاً لآخر إحصاءات إدارة المرور، يأتى ذلك فيما تنتظر حكومة الدكتور حازم الببلاوى تقريراً حول مستحقى دعم الطاقة نهاية ديسمبر الحالى لتنفيذ المرحلة الثانية من الكروت الذكية.

وحث المصدر فى تصريحات لـ«الوطن» المواطنين على سرعة تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى www.esp.gov.eg قبل تسليم البيانات نهاية ديسمبر الحالى للدخول بمنظومة الكروت الذكية، موضحاً أن الهدف الرئيسى للمشروع هو إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية فى محطات الوقود والمستودعات والحد من السرقات والقضاء على السوق السوداء.

وقال إن رفع الدعم عن الوقود سيكون تدريجياً بعيداً عن محدودى الدخل مع احتمال إلغائه نهائياً فى حالة توصيله إلى مستحقيه المرتبط بنجاح المرحلة الثانية من الكروت الذكية، وهو ما بدأ برفع سعر بنزين «95» بالسوق المحلية وإلغاء بنزين «90» نهائياً.

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