"ماجد الفطيم" الإماراتية تُنشئ مركز تسوق فى مسقط بـ467 مليون دولار

تعتزم شركة "ماجد الفطيم العقارية" الإماراتية، المتخصصة بقطاع مراكز التسوق والفنادق، ضخ استثمارات بنحو 180 مليون ريال عمانى (467 مليون دولار) لإنشاء "مول عمان"، الذى سيكون أكبر مركز للتسوق والترفيه فى السلطنة.

وقالت الشركة فى بيان صحفى أمس الأحد، إنها ستبدأ تنفيذ مشروع "مول عمان" فى العام 2014، وذلك على مساحة أرض 157 ألف متر مربع، فى منطقة "بوشر" بالعاصمة مسقط.

وتملك "ماجد الفطيم" وتديرُ حالياً 16 مركز تسوُّق متكامل فى كل من الإمارات، البحرين، عُمان، مصر ولبنان.

ووفق البيان الصحفى، والذى وصل مراسل وكالة الأناضول نسخة منه، فقد سجل عدد زوار مراكز التسوق التابعة للشركة بالمنطقة العربية نحو 160 مليون شخص فى العام الماضى 2012.

وكانت الشركة الإماراتية قد بدأت ممارسة أعمالها فى سلطنة عمان منذ العام 2001 مع افتتاح "مسقط سيتى سنتر"، واستثمرت منذ ذلك الحين أكثر من 150 مليون ريال عمانى فى السلطنة، حيث افتتحت فى 2008 مركز "قرم سيتى سنتر "وتقوم حالياً بتطوير مشروع "الموج مسقط"، وهو مشروع مدينة متكاملة تتشارك فيه "ماجد الفطيم" بالتساوى مع حكومة سلطنة عمان.

وذكرت الشركة أنها ستواصل ضخ استثمارات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجزء من استراتيجيتها التوسعية الإقليمية.