أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"ماجد الفطيم" الإماراتية تُنشئ مركز تسوق فى مسقط بـ467 مليون دولار

Google+ Print
"ماجد الفطيم" الإماراتية تُنشئ مركز تسوق فى مسقط بـ467 مليون دولار "ماجد الفطيم" الإماراتية تُنشئ مركز تسوق فى مسقط بـ467 مليون دولار

تعتزم شركة "ماجد الفطيم العقارية" الإماراتية، المتخصصة بقطاع مراكز التسوق والفنادق، ضخ استثمارات بنحو 180 مليون ريال عمانى (467 مليون دولار) لإنشاء "مول عمان"، الذى سيكون أكبر مركز للتسوق والترفيه فى السلطنة.

وقالت الشركة فى بيان صحفى أمس الأحد، إنها ستبدأ تنفيذ مشروع "مول عمان" فى العام 2014، وذلك على مساحة أرض 157 ألف متر مربع، فى منطقة "بوشر" بالعاصمة مسقط.

وتملك "ماجد الفطيم" وتديرُ حالياً 16 مركز تسوُّق متكامل فى كل من الإمارات، البحرين، عُمان، ولبنان.

ووفق البيان الصحفى، والذى وصل مراسل وكالة الأناضول نسخة منه، فقد سجل عدد زوار مراكز التسوق التابعة للشركة بالمنطقة العربية نحو 160 مليون شخص فى العام الماضى 2012.

وكانت الشركة الإماراتية قد بدأت ممارسة أعمالها فى سلطنة عمان منذ العام 2001 مع افتتاح "مسقط سيتى سنتر"، واستثمرت منذ ذلك الحين أكثر من 150 مليون ريال عمانى فى السلطنة، حيث افتتحت فى 2008 مركز "قرم سيتى سنتر "وتقوم حالياً بتطوير مشروع "الموج مسقط"، وهو مشروع مدينة متكاملة تتشارك فيه "ماجد الفطيم" بالتساوى مع حكومة سلطنة عمان.

وذكرت الشركة أنها ستواصل ضخ استثمارات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجزء من استراتيجيتها التوسعية الإقليمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر