"عبدالنور" يخصص 20 أتوبيسا أسبوعيا من المحافظات لزيارة بورسعيد لإعادة الرواج التجاري

كتب : هبة صبيح الأحد 22-12-2013 20:02

وافق منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة على تخصيص 20 أتوبيسا، أسبوعيا من كافة محافظات الجمهورية؛ للذهاب إلى بورسعيد ضمن حملة "بورسعيد في حضن الوطن" بهدف إعادة الرواج التجاري للمحافظة. سيتم تجميعهم أمام الغرف التجارية بكل محافظة؛ لنقل الراغبين في التسوق، على أن يتم نقلهم بالمجان، لمدة 80 أسبوعا.

وأضاف محمد عبد الفتاح المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد غرفة تجارة ببورسعيد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم، بحضور أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة منهم "وسيم الغيطاني ويوسف عزام وعوض قوطة وعلي شتا ومدحت الجمال" للإعلان عن الحملة.