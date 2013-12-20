هيكل: الشباب الإماراتي لديه مخاوف تجاه إيران أراها غير مبررة.. وعلى العالم العربي إعادة حساباته

عمق الموروث بالتجربة والتاريخ منحا حكام الإمارات في السابق ذكاء غريزيا لاستعمال وسائل القوة

كتب : الوطن منذ 30 دقيقة

قال الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "مصر أين وإلى أين؟"، إن حكام الإمارات أدركوا حركة التجارة ومحورية بلادهم، وتحديدا دبي، كما انتبه الخديو سعيد من قبل إلى أهمية قناة السويس، وأن حكام الإمارات نجحوا في تحويل دبي إلى 7 مدن تجارية ملتصقة في مكان واحد، ولدى الإمارات أيضا شباب واعٍ يستطيع فهم مايدور حوله.

*إذا انتقلنا من لبنان إلى الخليج، وتحديدا الإمارات؟

ـ بالنسبة للإمارات فقد مثلت بالنسبة لي لغزا.

*لم ترها منذ فترة طويلة منذ 75؟

ـ نعم منذ 75، حيث كنت أعد كتابا عن العالم العربي فسافرت وقتها.

*هل كنت على علاقة بالشيخ راشد نفسه؟

ـ لاأستطيع أن أقول علاقة لأني رأيت الشيخ راشد مرتين، وكنت في زيارة لمدة يومين، وكان شخصية ظريفة جدا ويمثل ذكاء البداوة، الملك عبد العزيز مثلا لا أظن أنه لديه فكرة عن العلوم السياسية، لكن لديه غريزة استعمال وسائل القوة، هناك "بداوة فاهمة" وقادرة حتى وإن نقصها العلم بالعصر، عمق الموروث بالتجربة والتاريخ يمنحان الناس خصائص معينة، وأنا أتررد كثيرا عندما أزور دول النفط قدر المستطاع، ولدي مشاكل موروثة منذ عهد عبد الناصر في بعض هذه الدول، وأنا معتز بكل ما شهدته وعشته مع عبد الناصر، وليس لدي شيء أعتذر عنه، وبالتالي لا أريد حساسيات ليس لها داعي، يقال لي الكثير عن هذه البلدان، وكنت قد سألت واحدا من أقطاب هذا العصر، وقلت له تتحدث كثيرا عن دبي، فقال لي دبي تعني الكثير، بها 7 ديزني لاند ملتصقة ببعضها البعض بمعناها الحقيقي كمدينة ترفيه.

*هل وجدتها كذلك ؟

ـ لا.. وجدتها شيئا آخر، قد تتعجبي عندما أقول أنني لم أجدها 7 ديزني لاند ملتصقة ببعضها البعض، هذا كله من صنع حركة التجارة الدولية التي تحتاج في تجاراتها في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، وهي طبيعة هذه المنطقة التي لا تتسم بكونها زراعية أو صناعية هي تجارية بالتاريخ، خط التجارة الدولية ظل يتحرك مثلا جنوة ثم الإسكندرية وبورسعيد ثم عدن ثم بومباي وإلى حد تساعد هونج كونج، وجدت أن دبي ليست 7 ديزني لاند لكنها عبارة عن 7 مدن ممزوجة بالتاريخ بكل هذه المناطق التي ذكرتها، كل هذه البلدان اختزلت واختصرت في مركز واحد هي دبي، حركة التجارة الدولية التي كانت تحتاج بإستمرار إلى نقطة إتصال أو نقطة إلتقاء أو إستراحة مسافر حتى فوجدت مكانها في دبي لكنها وجدته لأن هناك ناس فهمت وأدركت هذه الأهمية، مثل الخديوي إسماعيل ومحمد سعيد باشا، رغم تحفظاتي التي لا حدود لها عليهما، إلا أنهما يحسب لهما أنهما أدركا أهمية مشروع ديلسبيس لحفر قناة، وبالتالي دبي على نفس النهج، هناك نقطة تجارة دولية هناك، والناس الذين يحكمون هناك كان لديهم الذكاء الذي جعلهم يستوعبون هذا، ويستجيبون له.

حكام الإمارات أدركوا حركة التجارة واستوعبوا محورية بلادهم

*سواء عائلة راشد أو عائلة زايد؟

ـ نعم .. الحقيقة أن من الأشياء الملفتة التي رأيتها وأعجبت بها في تجربة الإمارات أن هناك جيلا من الشباب رأيتهم أيضا، رأيت كل الناس هناك، وأشكرهم لأنهم هم من زاروني، وأكثر شيء يفرحني أنني عندما أقابل شبابا أقابل على الأقل شبابا فاهما وواعيا ويحاول أن يفهم، هم موجودون في مواجهة إيران، ولديهم مخاوف، وأنا أعتقد أن بعض هذه المخاوف غير مبرر، أظن أنه على العالم العربي أن يقف ويعيد حساباته، وأن يستعد لعام قد يريد أن يقدم فيه دورا ولا يستطيع.