هيكل: كل الأطراف في لبنان استقبلتني بسؤال واحد "طمنا على مصر"

أوروبا عادت تنظر إلى مستعمراتها القديمة.. والربيع العربي سبقها في "تجهيز المنطقة"

كتب : الوطن منذ 24 دقيقة

قال الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "مصر أين وإلى أين؟"، إن حركة التاريخ واعية جدا، فاندلاع الحرب الأهلية في لبنان عقب كامب ديفيد ليس مصادفة، وحين كسبت أمريكا موقعا في مصر خسرته في إيران، والدول الأوروبية عادت تنظر إلى مستعمراتها القديمة في الوطن العربي وشمال إفريقيا.

*قبل أن نتحدث عن المخاوف على مستقبل هذه الدول هل كان هناك سؤالا حاكما طرح عليك؟

*كل مكان ذهبت فيه سواء الخليج أو لبنان، ولم أجلس مع أحد هناك، إلا وسؤالا واحد يطرحه الجميع علي: "طمني على مصر؟"، ونجيب ميقاتي كان أول شخص أقابله يوم أن وصلت لبنان، حيث ذهبت مباشرة من المطار إلى حسن نصر الله وفي المساء كانت هناك دعوة للعشاء مع نجيب ميقاتي. حسن نصر الله أول ما رأني قال لي "أستاذ طمنا على مصر؟" وهذا في اعتقادي بيجعل مصر في السنة القادمة مطالبة بأن تلملم نفسها وتجمع أطرافها وأن تستجمع ما لديها إذا مرت هذه السنة دون أن نقف أعتقد وأخشى أن نكون أمام مشكلة كبيرة.

*2014 سنة المصير كما قلت وتحدثت عن الطوفان، في رأيك هل سيتغير شكل المنطقة؟

* لماذا خطر بالذات؟ هناك دول قبل ذلك أو بلدان شهدت هبوبا للعواصف، لكن نحن لدينا تقريبا حالة غريبة جدا فأنت أمام زلزال وطوفان ولديك كل الاحتمالات بسبب عام 74 وما بعدها، المنطقة كانت مهيئة لتغيرات كبيرة من أول ما ذكرته خروج مصر وحرب لبنان والثورة الإيرانية وثورات الركود كل هذه الأسباب جعلت المنطقة متأهبة في حالة ثورية وأصبحت مستعدة لتغييرات.

اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عقب "كامب ديفيد" ليس مصادفة.. وحركة التاريخ واعية جدا وعلينا مراقبتها

* هل هناك أطماع خارجية؟

* سأقول لكِ هنا التقت كتلتان مشحونتان بكهرباء حيث أرض تهدر أسفل منا من الواضح أننا مقبلون على تغيير كبير جدا، وقد يكون الانفجار لأن النظام الأمني والبوليسي كان محكما، وفي الوقت ذاته في الجهة الأخرى كان الغرب يرى هذا، في الوقت الذي كان في حلف الأطلنطي لم يعد هذا هدفه ولديه مهمة أخرى، ووفقا لتقرير البحث الخاص بمادلين أولبرايت كان هناك رغبة في الاتجاه جنوبا بدءا بليبيا وهنا تكاد أن ترى الدول الاستعمارية القديمة بدأت تنظر إلى مستعمراتها القديمة، فرنسا تنظر للشام، وإيطاليا للمغرب، فرنسا تنظر مرة أخرى إلى منطقة شمال إفريقيا، إنجلترا مستعد أن أقول إنها تنظر إلى مصر، هناك أوضاع حلف أطلنطي متجه لمهمة وفوجئ بمنطقة ملتهبة مستعدة للانفجار، ويريد أن يستعد وأن يلحق بالأمور وأن يرتبها على هواه، والمنطقة نفسها أوضاعها الداخلية مستعدة للانفجار، في اعتقادي بدأ الربيع العربي بشكل طبيعي سبق المخطط الغربي في أرض جاهزة للتغيير.

* هل الربيع العربي تحول بالفعل إلى خريف في 2013؟

* هذا لسبب أن هناك خطتين متعارضتين، فحركة التاريخ عندما ننظر إليها سنجدها واعية مرات ينظر إليها الكثيرون أنها رجما بالغيب، وهذا غير صحيح، لو نظرنا على مصر عندما خرجت بصلح منفرد بعدها بعام نشبت الحرب الأهلية في لبنان، ماذا حدث؟ عندما أجرت مصر صلحا منفردا مع إسرائيل أغرى هذا أطرافا في لبنان لم تعد ترى أن مسألة الصلح مع لبنان "تابوه"، باتت هناك عناصر لبنانية أصيلة ارتأت أن ثمة إمكانية لعقد صلح مع إسرائيل، وأصبحت المقاومة الفلسطينية محاصرة في بيروت، وسوريا لا يمكن أن تقبل أن يعقد لبنان صلحا منفردا، لكن في النهاية التداعي الذي حدث في مصر أحدث المقدمات التي جرت على أرض لبنان، مثل آخر نتناوله ويثبت أن حركة التاريخ واعية تكاد تكون واعية بشكل كامل، لا يوجد أحد ينظم هذا لكن المشكلة عندنا أننا لا نرى المحركات، وهي تكاد تكون في وضع تلازم، أليس غريبا أن الثورة الإيرانية وخروج شاه إيران وقع تزامنا مع مباحثات كامب ديفيد عندما خرجت مصر نهائيا من الوطن العربي وبات هناك فراغ كبير، والنظام في إيران لأسباب تتعلق به اهتز ووقعت الثورة الإيرانية، في الوقت الذي كانت أمريكا تحاول أن تكسب موقع أرض في مصر فقدت موقعا في إيران، ومن ثم حركة التاريخ لها عقل هناك حالة ثورية في المنطقة وهناك من يرى هذا الوضع ويرغب في استباقه حرصا على مصالحهم، وهنا تلتقي إرادتان؛ إرادة الثورة تسبق في تونس وتسبق في مصر أيضا ومثل هذا جرس إنذار على الخطط الجاهزة المتحركة فاستبقوا هذا ودخلوا على عجل في ليبيا صحيح الموقف في ليبيا كان يحتاج إلى ثورة لكن ليس بطريقة السلخ التي حدثت لكنهم أدركوا أن التغيير بدأ وما لم تلحق به وتغير هذه القوة الداخلية وتحاول أن تستغله إذا فقد ضاعت الفرصة عليها .