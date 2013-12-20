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الأمن يطلق الغاز المسيل للدموع على مسيرة للإخوان بدمنهور

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الأمن يطلق الغاز المسيل للدموع على مسيرة للإخوان بدمنهور الأمن يطلق الغاز المسيل للدموع على مسيرة للإخوان بدمنهور

كتب : أحمد حفني الجمعة 20-12-2013 19:38

فضت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، مسيرة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين، بعد حدوث اشتباكات بين الأهالي وعناصر الإخوان هناك، على إثر خروج مسيرة للإخوان للتنديد بالدستور الجديد، والمطالبة باستمرار دستور 2012.

كان العشرات من أنصار الإخوان خرجوا بمسيرة، انطلقت من ميدان الساعة بدمنهور، وجابت العديد من شوارع المدينة، وحدثت اشتباكات بين أعضاء الجماعة والأهالي أمام سينما النصر الصيفي، بعدما ردد المشاركون في المسيرة الهتافات المناهضة للجيش والشرطة، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن، وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وجاري الآن السيطرة على الأوضاع من قبل رجال الأمن بمديرية أمن البحيرة.

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