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"النقل البرى" تطالب "الصحة" بتوفير الرعاية للسائقين وفقاً للدستور

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"النقل البرى" تطالب "الصحة" بتوفير الرعاية للسائقين وفقاً للدستور "النقل البرى" تطالب "الصحة" بتوفير الرعاية للسائقين وفقاً للدستور

طالب أشرف الدوكار، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين بالنقل البرى، وذلك وفقا لما ينص عليه مشروع الدستور الجديد، والذى سيجرى الاستفتاء عليه الشهر المقبل.

وأكد، فى تصريحات صحفية له اليوم، ضرورة أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة أيضا بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.

وأشار "الدوكار" إلى ضرورة أن يكون النظام الصحى موحد، بحيث يتم توحيد القطاعات الصحية فى منظومة واحدة شاملة لإنصاف جميع شرائح المجتمع، على أن ينص على حق سائقى النقل البرى فى العلاج بالتأمين الصحى وبأسعار مخفضة، خاصة أن السائقين يتعرضون دائما للحوادث وهم الذين عملوا تحت ضغوط شتى منها عدم توافر السولار والبنزين إبان عصر الإخوان، إضافة إلى أن منهم من لقى حتفه أمام البلطجية أثناء الدفاع عن سيارته.

وطالب أشرف الدوكار من يعمل على وضع القانون بالأخذ فى الحسبان أن الإسهامات التى يدفعها المواطنون ومنهم السائقون يحب أن تكون فى حدود الإمكانات المادية، خاصة أن مادة الصحة فى الدستور المنصف العادل تنص على إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم، كما أشاد بنص نفس المادة فى قولها "يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

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مصر 365