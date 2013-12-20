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إصابة 8 فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق أثر قمع مسيرتي قريتي بلعين والنبي صالح

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إصابة 8 فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق أثر قمع مسيرتي قريتي بلعين والنبي صالح إصابة 8 فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق أثر قمع مسيرتي قريتي بلعين والنبي صالح

كتب : أ.ش.أ منذ 16 دقيقة

أصيب ثمانية فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق خلال قمع القوات الإسرائيلية مسيرتي قريتي بلعين والنبي صالح الأسبوعية غرب مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية.

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في قرية بلعين، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المشاركين في المسيرة عند وصولهم بالقرب من جدار الضم والتوسع الاستيطاني، مما أدى لإصابة ثمانية مواطنين بأعيرة مطاطية، كما أصيب عشرات المواطنين ونشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب بحالات اختناق بالغاز.

وأضافت اللجنة الشعبية أن فعالية اليوم تأتي استنكارا لجريمتي القوات الإسرائيلية في مخيم جنين وقلقيلية أمس الأول، اللتين أسفرتا عن استشهاد المواطنين صالح ياسين (24 عاما) من مدينة قلقيلية، ونافع السعدي (22 عاما) من مخيم جنين، وإصابة 7 آخرين بالرصاص الحي .

وفي غضون ذلك، أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية لقرية النبي صالح .

وقالت حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية "انتفاضة" في النبي صالح، إن الجنود الإسرائيليين هاجموا المشاركين في المسيرة أثناء توجههم إلى أراضي القرية المهددة بالمصادرة، وأطلقوا صوبهم وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، إضافة لقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، والحاق أضرار بممتلكات المواطنين.

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