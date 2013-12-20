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بالصور| أنشطة رياضية وثقافية وأغان نوبية في الحفل الختامي لعيد الاستقلال الـ58 للسودان

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بالصور| أنشطة رياضية وثقافية وأغان نوبية في الحفل الختامي لعيد الاستقلال الـ58 للسودان بالصور| أنشطة رياضية وثقافية وأغان نوبية في الحفل الختامي لعيد الاستقلال الـ58 للسودان

كتب : عبدالله مشالى منذ 6 دقائق

«احكي يا تاريخ الأجداد، احكي لهم الأمجاد، فخور أنا بحضارتي، بطيبتي، بهيبتي، الكل فاكر عنواني، فخور إني سوداني»، أغانٍ سودانية ونوبية وزغاريد وقاعة امتلأت بالبخور والحنة السودانية، في مشهد أشبه بالعُرس، وبحضور كل من السفير رحمة الله عثمان، وكيل وزارة الخارجية السودانية، ومحافظ أسوان مصطفى يسري، والسفير كمال حسن علي، سفير السودان بمصر، والدكتور أيمن زكريا، القنصل السوداني بأسوان، احتفل الجميع، أمس، بالحفل الختامي لعيد الاستقلال المجيد الـ58 لجمهورية السودان الشقيقة.

وسبق الحفل الختامي مجموعة من الأنشطة الرياضية كالفروسية وكرة القدم، وبعض الأنشطة الثقافية والفنية، كما تم افتتاح معرض «التراث والفلكلور السوداني»، والذي ضم المنتجات السودانية من مشغولات وعطارة وألبومات صور تحكي ذكرى استقلال السودان.

وشارك في الحفل العشرات من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بأسوان، واستقبلهم أعضاء القنصلية السودانية بـ«الجَبنة» وهو مشروب القهوة السوداني، وأكد الأسوانيون أن مشاركتهم في الاحتفالات جاءت من أجل أن والسودان شعب واحد وبلد واحد وعلى الجميع أن يشاركوا أبناء السودان في احتفالاتهم.

ومن جانبه، وجّه القنصل السوداني بأسوان التحية لمصر، حكومة وشعبًا، وخص أهالي أسوان بالتحية وقال: «إننا على يقين بأن مصر والسودان شعب واحد، فدائمًا ما تربطنا علاقة الود والمحبة والنسب والصهر، فمصر دائمًا رائدة وستظل رائدة بتاريخها النضالي الكبير، وإننا في غاية السعادة بوجودنا بين أبناء مصر».

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