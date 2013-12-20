مسؤول الدعوة السلفية بالصعيد يلتقي كوادر الدعوة لمتابعة حملة "نعم للدستور"

كتب : سعيد حجازي منذ 2 دقيقة

التقى الشيخ عادل نصر، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية ومسؤول قطاع الصعيد، كوادر الدعوة السلفية بأسيوط ومراكزها؛ لمتابعة حملة الدعوة للتصويت بنعم على الدستور، ولعرض التأصيل الشرعي لمواقف الدعوة السلفية خلال المرحلة السابقة.

وأوضح "نصر" أن الدستور الجديد لا يختلف في مجمله كثيرًا عن دستور 2012، غير أن تفسير "مبادئ الشريعة الإسلامية" أكثر انضباطًا في دستور 2013.

وأكد نصر أن الأمر يحتاج إلى معرفة الواقع الذي نعيشه، وأن الانسياق وراء العواطف التي يغيب فيها العقل فتُخرج لنا أحكامًا يغلب خطؤها صوابها.

وقال نصر: إن علينا أن نتعلم جيدًا شريعتنا التي فيها الدواء لكل ما يقابلنا من مواقف، ويرشدنا في أوقات الفتن، وأن نتعلم قراءة الواقع بطريقة صحيحة، وكيف نُنزل الحكم الشرعي على هذا الواقع، بعيدًا عن العواطف والأهواء، ناظرين إلى المآلات.