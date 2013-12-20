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مصدر سيادي: الجيش يستعد لاصطياد رؤس الإرهاب في "المهدية"

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مصدر سيادي: الجيش يستعد لاصطياد رؤس الإرهاب في "المهدية" مصدر سيادي: الجيش يستعد لاصطياد رؤس الإرهاب في "المهدية"

كتب : أحمد عبد العظيم منذ 35 دقيقة

أكد مصدر سيادي أن القوات المسلحة دفعت بمعدات وقوات إضافية عند قرية المهدية برفح، لتطويقها، حتى تبدأ قوات الصاعقة في مداهمة عدد من البؤر والمنازل الخاصة بالعناصر الإرهابية.

ولفت المصدر إلى أن المهدية تعتبر معقل العناصر الخطرة وقيادات الإرهاب في سيناء، وأن القوات المسلحة تستعد لتوجية أكبر ضربة أمنية لاصطياد رؤوس الإرهاب في تلك القرية.

وأوضح المصدر أن شادي المنيعي أحد أخطر العناصر الإرهابية في سيناء محاصر حاليا داخل قرية المهدية، وأنه لم يتمكن من الخروج منها بعد حصار القوات لجميع مداخل ومخارج القرية.

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