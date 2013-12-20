أوغندا تقر قانونًا يقضي بالسجن مدى الحياة لـ«المثليين»

وافق برلمان أوغندا، الجمعة، على مشروع قانون مثير للجدل يعاقب المثليين جنسيا، أو المدافعين عنهم بأحكام بالسجن تصل إلى السجن مدى الحياة.

وقالت المتحدثة باسم البرلمان، هيلين كاويسا، لوكالة الأنباء الألمانية، في العاصمة «كمبالا»، إن «عقوبة الإعدام (التي اقترحت أولا) أسقطت منذ فترة طويلة، فأقصى عقوبة في القانون هي السجن مدى الحياة».

وذكر مجتمع المثليين أن «مشروع القانون الجديد أصابهم بالفزع، حيث يرون أنه ينتهك حقوقهم الإنسانية».

وذكر رئيس جماعة «الأقليات الجنسية» الحقوقية، جوليان بيبي أونزيما: «قمنا بكل ما هو ممكن لتوعية الشعب، ومنع تمرير مشروع القانون، ويجرم القانون الجديد الأنشطة المتعلقة بالمثلية الجنسية، والترويج لها».