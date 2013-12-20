أخبار عاجلة

برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

قيادي في حماس يعترض على توجيه حركته دعوة ل"فتح" لإتمام المصالحة

Google+ Print
قيادي في حماس يعترض على توجيه حركته دعوة ل"فتح" لإتمام المصالحة قيادي في حماس يعترض على توجيه حركته دعوة ل"فتح" لإتمام المصالحة

كتب : أ.ف.ب منذ 5 دقائق

اعترض يحيى موسي،القيادي في حركة حماس اليوم، على توجيه قادة حركته دعوات للرئيس الفلسطيني لإتمام المصالحة الفلسطينية بينهما بحسب ما كتب على صفحته الشخصية على "الفيسبوك"

وقال موسي، النائب عن حماس في المجلس التشريعي: "لقد شعرت بغضب لاتصال الاخ ابو الوليد -خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس- بمحمود عباس، مع استمرار الاخير بالتفاوض رغما عن انف الجماعة الوطنية الفلسطينية ورغما عن مشاركته في خنق شعبنا في غزة وتلذذه بتعذيبها مستقويا على ذلك بالتحالف مع الخارج".

وتابع القيادي في حركة حماس قائلا:"وزاد من حيرتي واستهجاني استمرار توجيه حماس الدعوة تطالبه بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتحقيق المصالحة"، مضيفا انه على حماس ان تدرك انه لا يوجد شريك في المصالحة وعلى فتح ان تصحح أوضاعها وتفرز لنا شريكا وطنيا قبل ان يقضي عباس على الشعب وعلى القضية.

وكان مشعل اجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس عباس السبت الماضي، ثمن فيه الجهود التي يبذلها في كافة المجالات وخاصة ادخال المساعدات الى قطاع غزة، كما جاء على وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"،وجاء الاتصال بين الطرفين بعد ان تولت السلطة الفلسطينية ،بوساطة من قطر، مهمة شراء وتوريد الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء التي توقفت عن العمل لأكثر من خمسين يوما في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

ويأتي تصريح القيادي في حماس بعد ان دعا اسماعيل هنية، رئيس وزراء حكومة حماس في غزة ، الخميس الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع وطني من اجل تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني حسب ما اتفق عليه سابقا واجتماع للقيادة الوطنية العليا والقوي الوطنية الفلسطينية .

ومنذ ان طردت عناصر حماس في غزة قوات فتح الموالية للرئيس الفلسطيني في اشتباكات دامية منتصف يوليو 2007 ، فشلت كل جهود الوساطات التي بذلتها خصوصا لاستعادة الوحدة في الحركتينـ، وترفض حماس عودة الرئيس الفلسطيني للمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي والتي استؤنفت في بداية اغسطس الماضي بعد تدخل اميركي، وتعتبره غير مخولا للتفاوض عن الشعب الفلسطيني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017