علي سيد الأهل: ننفرد بتغطية حية للاستفتاء علي الدستور من كل محافظات مصر

كتب : رانيا محمود منذ 56 دقيقة

قال علي سيد الأهل، رئيس القناة الأولي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن القناة ستنفرد بتغطية حية علي مدار اليوم الأول والثاني من الاستفتاء علي الدستور، من جميع محافظات مصر، وسيتم تطويع كل برامج القناة الأولي لمتابعة الاستفتاء علي الهواء من داخل اللجان في جميع أنحاء مصر، وقد تم التنسيق مع قطاع الأخبار والهندسة الإذاعية لنقل فترة الاستفتاء من الصباح حتي منتصف الليل، بالإضافة إلي لقاءات مع المواطنين والخبراء في الدستور، وبث تنويهات خاصة عن الاستفتاء والدستور حتي موعد الاستفتاء يومي 14 و15 يناير المقبل.