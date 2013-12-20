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تعرف على كيفية علاج تورم رأس الإصبع "المدحوس"

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تعرف على كيفية علاج تورم رأس الإصبع "المدحوس" تعرف على كيفية علاج تورم رأس الإصبع "المدحوس"

من منا لم يتألم يوميا بسبب إصابة رأس الإصبع أو ما يعرف بالعامية "بالإصبع المدحوس"، فلماذا تحدث تلك الإصابة وكيفية علاجها؟

يقول الدكتور أحمد الجويلى، صيدلى ومنسق حملة أنا فاهم شغلى، إن تورم رأس الإصبع عبارة عن التهاب يحدث فى مقدمة الإصابة، نتيجة التعرض لوخز سكين أو شوكة، أو بسبب حدوث جرح قطعى، ويترتب على تلك الإصابة شعور المريض بالآلام والتهابات، وقد يتكون صديد تحت الجلد.

وأضاف الجويلى، تظهر أعراض الإصابة بالمرض بشعور المريض بآلام شديدة، خاصة عند الضغط على الإصبع، بالإضافة إلى ظهور تورم، بالإضافة إلى وجود سائل يميل إلى اللون الأبيض أو الأصفر "تجمع صديدى".

وقال الجويلى إنه يمكن علاج تلك الإصابة بإعطاء المريض مضادًا حيويًا يؤخذ عن طريق الفم (فيلوسيف 500 مجم)، بمعدل كبسولة كل 8 ساعات، بالإضافة إلى دهان موضعى، (مرهم فيوسيدين Fucidin Ointmen)، مشيرا إلى أنه إذا كانت الحالة متقدمة، يمكن أن تلجأ إلى طبيب أو حتى صيدلى متمكن لإفراغ الصديد من الإصبع، وإذا كنت من "أصحاب القلوب القوية" يمكنك إفراغ الصديد بنفسك.

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