استنفار أمنى فى سيناء عقب استشهاد جنديين وإصابة 8 جنوب رفح

سادت حالة من الاستنفار الأمنى مناطق الشيخ زويد ورفح الجنوبية وسط غموض شديد حول مجريات المعارك الجارية بمنطقتى المهدية والمقاطعة بين مجموعة من المسلحين وقوات الأمن.

وأكدت قوات أمنية استشهاد مجندين وإصابة 8آخرين وإصابة طفلة ومقتل 3عناصر إرهابية مسلحة لم يعلن عن أسمائها حتى الآن.

وقال أهالى بالمنطقة إن سيارات للمسلحين شوهدت وهى تحمل جثة لا يعرف هويتها ويقوم المسلحون بها بإطلاق النار فى سماء المنطقة، وتجوب سماء مناطق الشيخ زويد فى هذا الوقت طائرة عسكرية بينما تطلق القوات بمختلف مواقع تمركزها نيرانا تحذيرية.