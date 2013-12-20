تقرير دولي: اليمن و سوريا و ليبيا أسوأ الدول العربية ممارسة للديمقراطية

كتب : أ.ش.أ منذ 33 دقيقة

صنف تقرير دولي، لمنظمة "جلوبال ديموكراسي"، دول اليمن وسوريا وليبيا كأسوأ الدول العربية من حيث الممارسة الديمقراطية وضمن العشر بلدان الأواخر في العالم.

وشمل التصنيف، الذى أجرته منظمة "جلوبال ديموكراسي" لأفضل الديمقراطيات في العالم لسنة 2013، 115 دولة، حصلت ليبيا فيه على المرتبة 108، بينما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة وقبلها سوريا.

واعتمد التصنيف على بعض المؤشرات منها ما يتصل مباشرة بجودة الممارسة الديمقراطية كالحرية وغيرها من المعايير الأخرى، إضافة إلى معايير غير سياسية وهي المساواة بين الجنسين والنظام الاقتصادي وحجم المعرفة والنظام الصحي والسياسة البيئية.

وأوضحت المنظمة أن تصنيف اليمن وسوريا وليبيا يبقى تصنيفا افتراضيا اعتمد على تقارير منظمة "فريدم هاوس" للسنتين الماضيتين التي تصنف الدول بين حرة، وحرة جزئيا لعدم توفر بيانات واضحة ودقيقة.