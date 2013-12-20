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وزارة الصحة تشارك في ورشة عمل "مستقبل الطاقة في مصر"

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وزارة الصحة تشارك في ورشة عمل "مستقبل الطاقة في مصر" وزارة الصحة تشارك في ورشة عمل "مستقبل الطاقة في مصر"

كتب : طارق عبد العزيز منذ 16 دقيقة

شاركت وزارة الصحة، في ورشة عمل تحت عنوان "مستقبل الطاقة في "، تحت إشراف وزارة البيئة بالتعاون مع سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، بحسب بيان للوزارة اليوم.

تعد الورشة استكمالًا لفعاليات الحلقة النقاشية التاسعة عشر لمنتدى القاهرة للتغير المناخي، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والسياحة، والكهرباء والطاقة، والمالية، والصناعة والتجارة الخارجية، والسفير الألماني بالقاهرة، وخبراء البيئة والطاقة في مصر؛ لوضع أفضل السيناريوهات التي تصلح لتوفير الطاقة في المستقبل.

وناقشت ورشة العمل، كيفية التوصل لأفضل الصيغ العلمية الملائمة لإيجاد حلول لمواجهة التحديات في مجالي الكهرباء والطاقة، إذ تواجه جمهورية مصر وعدد كبير من دول العالم تحديات عدة في هذا المجال وذلك لما تمثله الطاقة من أهمية قصوى بالنسبة لأي في العالم، وكونها عاملًا نوعيًا مهمًا في حياة الشعب المصري، وركزت الورشة على نقص الطاقة في مصر، و محاولة إيجاد حلول طويلة وقصيرة المدى، وعدم التركيز على حلول على المدى القصير لقطاع معين أو صناعة معينة، وأن الاستراتيجية الوطنية بحاجة إلى التركيز على امتلاك مصادر الطاقة وعدم استيرادها.

ومن جانبها أكدت وزراة الصحة، ضرورة استخدام مصادر طاقة ليس لها آثار خطيرة على صحة الإنسان، حيث ثبت أن استخدام الفحم كمصدر لتوليد الطاقة له أضرار جسيمة على البيئة والصحة.

وشددت الوزارة على ضرورة إدخال مصادر آمنة ومتجددة للطاقة في الصناعات الثقيلة مثل الطاقة الشمسية، واستيراد الغاز الطبيعي لتوفير العجز في إنتاج الطاقة لحين التخطط لإيجاد حل على طويل المدى لتوليد الطاقة باستخدام الموارد المتاحة.

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