وزير الاقتصاد المجرى: 2 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع تركيا

قال وزير الاقتصاد الوطنى المجرى "ميهالى فارغا"، إن حجم التبادل التجارى السنوى بين بلاده وتركيا، بلغ نحو 2 مليار دولار أميركى، وأنهم يهدفون إلى رفعها إلى 5 مليارات دولار.

وأشار فارغا فى تصريحات له، لدى زيارته العاصمة التركية أنقرة، إلى أن رئيس الوزراء المجرى "فيكتور أوربان" توافق فى رؤيته مع رئيس الوزراء التركى "رجب طيب أردوغان" على رفع حجم التبادل التجارى بين البلدين، خلال زيارة الأخير إلى المجر، فى فبراير الماضى.

ولفت فارغا إلى أنه يزور تركيا برفقة 5 وزراء، و 120 رجل أعمال مجرى، مبيناً أن زيارة الوفد تأتى فى إطار تطبيق التفاهم الذى توصل إليه رؤساء وزراء البلدين، وأنهم لا يتوقعون وصول حجم التبادل التجارى إلى 5 مليارات دولار، ولكنهم سيسعون لتحقيق ذلك الهدف شيئاً فشيئاً.

وفى تقييمه لعملية التفاوض من أجل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى، قال فارغا إن الإمكانات الاقتصادية فى تركيا، من شأنها أن تؤثر إيجابياً فى النمو الاقتصادى للاتحاد الأوروبى، مؤكداً أن حاجة الاتحاد الأوروبى إلى تركيا، أكبر من حاجة تركيا إلى الاتحاد الأوروبى.

وأشاد فارغا بالنمو الاقتصادى الذى شهدته تركيا فى السنوات العشر الأخيرة، موضحاً أن بلاده ترغب فى إقامة تعاون مع تركيا، التى وصفها بإحدى الدول التى تشهد نمواً، وأنها تأخذ مكانتها بين دول الشرق الأقصى مثل اليابان، وكوريا الجنوبية.