رئيس "راديو مصر" يرفض عودة مذيعة إخوانية لبرامج الهواء

كتب : إنتصار حسني منذ 47 دقيقة

رفض ماهر عبد العزيز رئيس إذاعة راديو مصر، عودة الإذاعية أماني كمال، والتي تنتمي لجماعة الإخوان لتقديم النشرات الاخبارية وبرامج البث المباشر على راديو مصر، وذلك تحسباً لقيامها بالترويج لإنتمائها السياسيى ووصف ثورة 30 يونيو بالإنقلاب العسكرى كما سبق ورددت على منصة رابعة العدوية اثناء إعتصام مؤيدى الرئيس السابق محمد مرسي،

وكانت أمانى قد قامت بقطع الإجازة الرسمية التي حصلت عليها بعد يوم 30 يونيو، وظلت دائمة الظهور على منصة رابعة العدوية لمهاجمة القوات المسلحة واتهام الإعلام المصري بالفاسد، وحصلت على إجازة من العمل تضامنا مع معتصمي رابعة العدوية إلى حين عودة محمد مرسي.