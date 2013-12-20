بالفيديو.. زياد الرحباني: الهجوم على فيروز و«نصرالله» دفاع عن إسرائيل

قال الملحن والمسرحي اللبناني، زياد الرحباني، إن «من يهاجم فيروز وحسن نصرالله يدافع عن إسرائيل»، وذلك في رده على منتقدي تصريحاته الأخيرة حول حب والدته لأمين عام «حزب الله».

وأضاف «الرحباني»، في لقاء تليفزيوني على قناة «الميادين»، التي نشرت تصريحاته على موقعها الإلكتروني، الخميس: «أنا مع خيارات حزب الله حتى لو ذهب إلى مصر»، في إشارة إلى مشاركة الحزب في المعارك الدائرة في سوريا.

وأوضح «الرحباني» أن والدته فيروز مع «المقاومة»، وأنه يتحدث باسمها لأنها «تفضل الصمت»، كما شنّ هجومًا على بعض الكتاب اليساريين الذين هاجموه على تصريحاته الأخيرة، ومنهم الكاتب اللبناني، فواز الطرابلسي، وسأله: «من أين تعرف بعلاقات فيروز والرحابنة مع بعض الأنظمة العربية؟».

وتساءل: «كيف يمكن أن لا يذهب حزب الله إلى سوريا، وهو بذلك يدافع عن كل المنطقة، ضد الهجمة التي تتعرض لها، مستغربًا الهجوم على حزب الله بناء على ذلك»، معتبرًا أن «سوريا ولبنان واحد، ولا يمكن أن يكون هناك أزمة في سوريا دون أن يتأثر لبنان».

وكشف أنه تقدم بطلب للسفر إلى الولايات المتحدة مع فيروز، واشترط السفير الأمريكي في بيروت في حينها، جيري باتلر، لإعطائه الموافقة أن يقابله، فرفض «الرحباني» ذلك.

وعن فيروز، قال: «هي تفضل الصمت، وأنا أتحدث عنها لأنها لا تمثل نفسها فقط بل تحمل كل إرث الرحابنة، وكانت الناطقة باسمه»، مؤكداً أن «فيروز مع المقاومة»، وقال: «لو لم تكن فيروز مع المقاومة لكان هناك مشكلة بيني وبينها ولم أكن لألحن لها أغنياتها».

كما تحدث عن علاقته بالمملكة العربية السعودية، وقال إن «المملكة منعت أسطوانة تحمل عنوان (إلى عاصي)، وهي تحية إلى روح الراحل عاصي الرحباني، والسبب أنها بصوت امرأة وهي السيدة فيروز، ولاحقًا تبين أن السبب هو لأن العمل من توزيعي»، لكنه أكد أن موقفه من السعودية ليس فقط لذلك بل بسبب مواقفها ودعمها لـ«تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» في سوريا.

وتوقع أن يكون هناك المزيد من الدمار في سوريا و«لكن سيكون لذلك نهاية»، حسب قوله، معبرًا عن اطمئنانه للدور والتصريحات الروسية حيال سوريا، وقال مازحًا: «أكيد مطمئن لأنني أساسًا أنام مثل الدب»، في إشارة إلى مصطلح «الدب الروسي».

واعتبر أن «الروس نجحوا في سياساتهم لأنهم ثبتوا على مواقفهم وذلك باعتراف الأمريكان».

بقيت الفنانة فيروز، التي تمثل رمزا لبنانيا فنيا كبيرا، غائبة عن الجدل الصاخب الذي أثاره نجلها زياد الرحباني بقوله إنها تحب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، محدثا صدمة في الشارع اللبناني المحب لفيروز التي تجمع اللبنانيين بغض النظر عن الانتماء السياسي.

من جانبها، سلطت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، الضوء على تصريحات «الرحباني»، معتبرة أنها «زوبعة فيروزية»، ناشرة تقريرًا بعنوان: «نجل فيروز يثير ضجة في لبنان بتصريحات سياسية».

وعلقت «الشرق الأوسط» على ظهوره في قناة «الميادين»، بقولها: «هذه هي المرة الثالثة، التي يتحدث فيها زياد الرحباني، منذ الثلاثاء الماضي، عن موقف والدته السياسي، أي أنه أطل بمعدل مرة كل يوم، على مدار 3 أيام».