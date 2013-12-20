الليلة.. منى مينا في ضيافة "القفاص" على المحور

كتب : فاطمة النشابي منذ 39 دقيقة

يستضيف الكاتب الصحفي نصر القفاص، اليوم، في حلقة جديدة من برنامج "مصر كل يوم"، على قناة المحور2، منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، والدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء في حوار "نقابة الأطباء بعد التحرر من قبضة الإخوان"، ورؤية مجلس النقابة الجديد للتطوير، وهل ينجح المجلس الجديد في تحقيق حلم الأطباء بالحصول على الكادر.

يناقش البرنامج، في فقرته الثانية، تفاصيل فكرة مشروع قومي لربط نهر الكونغو بنهر النيل، وكيف يمكن تمويل المشروع الضخم؟ وهل يكون المشروع هو طوق النجاة لإنقاذ مصر من شبح الفقر المائي؟.

ويستضيف البرنامج في هذه الفقرة، الدكتور إبراهيم الفيومي رئيس فريق العمل، بمشروع تنمية إفريقيا وعدد من أساتذة وخبراء الموارد المائية والجيولوجيا، هم: "أحمد عبد الخالق الشناوي، وعبد العال حسن عطية، وردينة ياسين".

برنامج "مصر كل يوم" يذاع يوميا على قناة المحور2، من الساعة العاشرة مساء، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.