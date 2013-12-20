إثيوبيا وفرنسا توقعان اتفاقية قرض بقيمة 70 مليون يورو

وقعت الحكومة الإثيوبية والفرنسية اتفاق قرض مالى بقيمة 70 مليون يورو، وذكر التلفزيون الإثيوبى مساء أمس الخميس، أن وزير المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبى سفيان أحمد، أشاد بالدعم الذى تقدمه فرنسا لبلاده.

وقال الوزير الإثيوبى، إن 50 مليون يورو من جملة المبلغ سيتم استخدامها فى تنفيذ مشروع نقل الكهرباء بين مدن "دبرازيت، دوكم، قينج"، بينما سيتم الاستفادة من المبلغ المتبقى فى إنشاء مركز لمعالجة المخلفات فى العاصمة أديس أبابا.

وتم الإعلان خلال مراسم توقيع الاتفاق، بحضور وزير المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبى سفيان أحمد ووزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكولا بغيق، عن أنه سيتم تقديم قرض مالى بمبلغ 500 مليون يورو من الحكومة الفرنسية للإدارة العاصمة أديس أبابا.

وأعربت السفيرة الفرنسية لدى أديس أبابا عن سعادتها للتعاون القائم بين فرنسا وإثيوبيا، وقالت إن هذا التعاون بين البلدين يمثل تطورا كبيرا فى علاقات البلدين.