هندسة "عين شمس" تطلق مسابقة لتأليف "شعار للكلية"

أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس عن مسابقة عامة على مستوى الكلية، لاختيار شعار لها فى إطار الرؤية المستقبلية لكلية الهندسة بالجامعة لعام 2020.

وأشارت الكلية إلى أنه تم فتح باب المقترحات لاختيار شعار الكلية من قبل الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك لتأليف شعار لفظى فقط، لا يزيد عن 7 كلمات، يعبر عن رؤية ورسالة الكلية، على أن يقوم مجلس الكلية باعتماد مكافأة مالية للمركزين الأول والثانى فى جلسته المنعقدة بشهر يناير لعام 2014.

وأوضحت الكلية أنه على المشاركين فى المسابقة تقديم المقترحات لسكرتارية مكتب العميد فى موعد غايته 2 من يناير المقبل، مضيفه: سيتم طباعة الشعار الذى سيقع عليه الاختيار على بطاقات دخول الأفراد والسيارات وجميع المراسلات الخاصة بالكلية.

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