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المحكمة العليا في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية تبيح زواج المثليين

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المحكمة العليا في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية تبيح زواج المثليين المحكمة العليا في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية تبيح زواج المثليين

قضت المحكمة العليا في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، الخميس، بالإجماع بإباحة زواج المثليين لتنهي نظامًا متباينًا سمحت فيه بعض مقاطعات الولاية بهذا الزواج وحظرته مقاطعات أخرى.

وبهذا الحكم تصبح نيو مكسيكو الولاية السابعة عشرة التي تجيز زواج المثليين.

جاء الحكم بعدما وقّع حاكما ولايتي هاواي، وايلينوي، قانونين الشهر الماضي أجازا زواج المثليين في الولايتين.

وقال القاضي إدوارد تشافيز في نص الحكم الذي جاء في 31 صفحة: «حرمان المثليين الحق في الزواج ومن ثم حرمانهم وأسرهم حقوق وضمانات ومسؤوليات الزواج المدني يمثل انتهاكًا للمساواة التي تنص عليها مادة الحماية المتساوية بدستور ولاية نيو مكسيكو».

ويظهر الحكم البيئة القانونية والاجتماعية المتغيرة لزواج المثليين في الولايات المتحدة، فقد أظهرت استطلاعات للرأي دعمًا شعبيًا متناميًا لهذا الزواج، وانتصرت الجماعات المدافعة عن حقوق المثليين في عدد من القضايا أمام المحاكم.

ويكفي القول إنه قبل عشر سنوات فقط لم تكن هناك أي ولاية أمريكية تسمح بزواج المثليين.

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