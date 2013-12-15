حسام عاشور يحقق أول رقم قياسي عالمي

حقق لاعب وسط الأهلي حسام عاشور رقما قياسيا عالميا لم يحققه أي لاعب في العالم من قبل وذلك عقب مشاركته ضمن التشكيلة الأساسية للأهلي أمام جوانزو الصيني في كأس العالم للأندية.

أصبح عاشور أكثر لاعب في العالم يشارك في مباريات في بطولة كأس العالم للأندية ضمن التشكيلة الأساسية.

كان عاشور قد شارك من قبل كلاعب أساسي في 10 مباريات مع الأهلي في البطولة وكان يتساوى مع وائل جمعة مدافع الفريق الأحمر.

ورفع عاشور رصيده من المشاركات أساسيا في البطولة إلى 11 مباراة بينما توقف رصيد جمعه عند 10 مباريات فقط ، حيث لم يشارك جمعة في مباراة الاهلي امام جوانزو الصيني.

ويتفوق عاشور على محمد أبو تريكه الذي شارك في 11 مباراة أيضا ولكنه لعب 9 مباريات فقط منها أساسيا ومباراتين كبديل وسيغيب أبو تريكة عن مباراة الأهلي المقبلة أمام مونتيري للاصابة.

يذكر ان مشاركة عاشور في مباراة مونتيري والاهلي القادمة، سيرفع رصيده إلى 12 مباراة في كأس العالم للأندية وهو رقم عالمي لم يصل إليه أي لاعب في العالم منذ انطلقت البطولة عام 2000.

شبكةعيونالإخبارية

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