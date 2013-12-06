مؤتمر الإيدز فى أفريقيا يبدأ أعماله غدا فى كيب تاون

يبدأ غدا السبت فى كيب تاون بجنوب أفريقيا أكبر مؤتمر عن مرض الإيدز فى القارة الأفريقية.

ويتوقع مشاركة 10 آلاف من المختصين فى هذا المؤتمر الذى يطلق عليه "إيكاسا" والذى يقام للمرة السابعة عشرة حتى الآن.

وتتركز فعاليات المؤتمر الذى يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل على إلقاء العديد من المحاضرات وتنظيم الحلقات العلمية التى تدور حول الخبرات فى مكافحة المرض الذى يفتك بكثيرين داخل القارة الإفريقية وطرق علاجه.

ويقول تقرير للأمم المتحدة صدر العام الماضى، إن 70 % من حالات العدوى الجديدة بين حاملى فيروس "إتش آى فى" على مستوى العالم مسجلة فى دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء .

وهناك ستة ملايين مريض بالإيدز فى جنوب أفريقيا وحدها، وليس هناك دولة أخرى فى العالم تضم مثل هذا العدد من مرضى الإيدز.

غير أنه بفضل الرعاية المكثفة وتقديم العلاج للمرضى أمكن خفض عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض الإيدز خلال الأعوام الماضية بنسبة تصل إلى 42%.