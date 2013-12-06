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غدا.. "يونيليفر" تكرم 2000 سيدة معيلة فى احتفالية بالإسكندرية

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غدا.. "يونيليفر" تكرم 2000 سيدة معيلة فى احتفالية بالإسكندرية غدا.. "يونيليفر" تكرم 2000 سيدة معيلة فى احتفالية بالإسكندرية

تقيم مؤسسة يونيليفر العالمية غدا السبت مؤتمرا صحفيا واحتفالية لتكريم 2000 سيدة من سيدات الإسكندرية والبحيرة اللاتى شاركن فى برنامج (زينب) للمرأة المعيلة، والذى بدأ فى شهر أغسطس الماضى بالتعاون مع جمعية القلعة الخيرية بالإسكندرية.

وخلال الاحتفالية التى تقام فى مدينة الإسكندرية، سيتم التعريف بالمشروع من خلال القائمين عليه من مؤسسة يونيليفر مشرق والجمعيات الأهلية المشاركة فى تنفيذه، حيث تشارك فيه 10 جمعيات أهلية من محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وساهم المشروع فى توفير مشروعات صغيرة مباشرة لـ 2000 سيدة بالإسكندرية، وسيشهد الاحتفال تكريم 100 سيدة من المتفوقات بالمشروع.

وتستهدف مؤسسة يونيليفر توفير مشروعات لـ 8 آلاف امرأة بجميع محافظات حيث سينضم للمشروع سيدات من الوجه القبلى والقاهرة يناير القادم.

الجدير بالذكر، أن مشروع زينب للمرأة المعيلة يأتى ضمن برنامج يونيليفر العالمى للمعيشة المستدامة 2020 والذى يستهدف الوصول إلى مليار شخص فى العالم خلال 10 سنوات القادمة لتحسين صحتهم وتوفير فرص عمل لهم وبيئة نظيفة وكريمة للعيش وكذلك غذاء صحيا ومياه نظيفة.

وفى مصر يتم تطبيق برنامج المعيشة المستدامة والذى يستفيد منه ما يقرب من مليون ونصف المليون مصرى سنويا فى خدمات الصحة والنظافة والغذاء الصحى وتوفير فرص العمل غير المباشرة بالريف والحضر.

تعدّ يونيليفر إحدى الشركات الرائدة عالميا فى توفير المواد الاستهلاكية الغذائية ومنتجات الرعاية الشخصية والمنزلية، حيث تنتشر مبيعاتها فى أكثر من 190 دولة، وتتواجد منتجاتها فى 7 منازل من أصل 10 فى العالم ويستخدمها أكثر من مليارى شخص حول العالم يوميا.

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