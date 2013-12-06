الهدوء يعود إلى شوارع عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطي عقب التدخل الفرنسي

ذكرت صحيفة جارديان البريطانية، الجمعة، أن القوات الفرنسية أعادت الهدوء في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطي «بانجي»، بعد نشوب عمليات قتل وعنف، بسبب الصراع الديني الطاحن بين المسلمين الذين يشكلون 15% من السكان والمسيحيين.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه «تم نشر 600 فرد من القوات الفرنسية لدعم قوات الاتحاد الأفريقي المتواجدة بالفعل ومن المتوقع وصول 400 آخرين و200 بحلول نهاية الأسبوع».وأكد وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو، في تصريح له إرسال كتيبة من المروحيات من الجابون للانتشار في المنطقة، وتجري القوات الفرنسية حاليا دوريات أمن في «بانجي» وقد استطاعت استعادة الهدوء في المنطقة.وأضاف أنه «من أجل تأمين المنطقة كان على قوات حفظ السلام أن تنزع السلاح وتلقي القبض على المسؤولين عن اعمال العنف ، ومن الصعب تحديد هوية الجماعات المسلحة فضلا عن ظهور مجموعات مسلحة جديدة من آن لآخر، كما أنه من غير المعروف أصل تلك الجماعات، بالإضافة إلى دوافع العنف كانت في بعض الأحيان سياسية ولكن يرى الكثير أنها أعمال عنف لامبرر لها».وتابع: «كان من الأهمية بمكان تهدئة الصراع الطائفي والذي تفشي في الأيام القليلة الماضية»، وفي وقت لاحق قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية أن عملية «سانجريس» تهدف إلى دعم قوات الاتحاد الأفريقي لتأمين جمهورية أفريقيا الوسطى ووقف العنف لإتاحة الفرصة لفرق حقوق الإنسان بالعمل بالبلاد بأمان.

شبكةعيونالإخبارية

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