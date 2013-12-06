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اشتباكات بين الشرطة ومحتجين «شيعة» قبل انعقاد منتدى «حوار المنامة» بالبحرين

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اشتباكات بين الشرطة ومحتجين «شيعة» قبل انعقاد منتدى «حوار المنامة» بالبحرين اشتباكات بين الشرطة ومحتجين «شيعة» قبل انعقاد منتدى «حوار المنامة» بالبحرين
اشتبكت الشرطة البحرينية مع متظاهرين شيعة، الجمعة، في العديد من البلدات الشيعية القريبة من المنامة قبيل انعقاد منتدى «حوار المنامة» الدولي بشأن الأمن في الشرق الأوسط، بحسب شهود عيان.كانت السلطات البحرينية قمعت حركة احتجاجية قادها الشيعة في المملكة في مارس 2011، إلا أن الاحتجاجات تندلع بشكل شبه أسبوعي في القرى والبلدات الشيعية القريبة من المنامة.وقال شهود إن «المحتجين رفعوا صورًا لقادة المعارضة الشيعية المسجونين، وحملوا لافتات تحمل رسائل إلى كبار المسؤولين الذين سيشاركون في منتدى (حوار المنامة) الذي يستمر يومين ويبدأ مساء الجمعة، ومن بينهم مسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا».وذكر شهود أن «الشرطة عززت تواجدها الأمني في القرى الشيعية قبل عقد المؤتمر، وأقامت الحواجز على الطرق المؤدية إلى الفندق الذي سيقام فيه المنتدى الذي يستمر 4 أيام في منطقة السيف القريبة من العاصمة».وحظرت السلطات البحرينية التظاهرات في العاصمة المنامة.

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