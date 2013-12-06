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حركة «النهضة» الجزائرية تختار قيادة جديدة

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حركة «النهضة» الجزائرية تختار قيادة جديدة حركة «النهضة» الجزائرية تختار قيادة جديدة
اختارت حركة النهضة، المحسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر، في أعقاب اجتماع مجلس شورى الحزب، الجمعة، محمد دويبي، أمينًا عامًّا جديدًا للحركة خلفًا لفاتح ربيعي، الذي فضل عدم الترشح لفترة أخرى، بعدما حصل على 117 صوتًا مقابل 19 صوتًا لمنافسه محمد حديبي.وجرت تزكية محمد الهادي عثامنية، رئيسًا لمجلس الشورى الوطني للحزب، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.ومحمد دويبي، هو نائب سابق بالبرلمان الجزائري ومسؤول ملف القضية الفلسطينية في الحزب وكان مشاركًا في أسطول «الحرية 2» لفك الحصار على غزة والذي اعترضه الجيش الإسرائيلي في العام 2010، وأصيب «دويبي» في الهجوم.وتعد حركة «النهضة»، ثاني أكبر حزب إسلامي في الجزائر ومحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، وتتشكل من حركتي مجتمع السلم والإصلاح، وتكتل و«الجزائر الخضراء» الإسلامي، وهي عضو في تحالف للمعارضة يضم 20 تشكيلة سياسية ومرشحين محتملين للرئاسة.وتأسست حركة النهضة في مارس 1989، على يد الشيخ سعد عبدالله جاب الله، والذي انفصل عنها سنة 1999 وأسس حزبًا جديدًا.

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