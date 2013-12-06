أسباب سرعة انتشار الأورام فى الجسم

الحالة النفسية هى المسئول الأساسى للشفاء من جميع الأمراض، لأنها تعمل على تقوية المناعة، ويكون للمناعة دور كبير فى مقاومة الأورام السرطانية، التى تنتشر نتيجة لضعف المناعة، وغيرها من الأسباب.

يقول الدكتور محمد علوان، أستاذ الجراحة العامة وجراحة الأورام بكلية طب القصر العينى، إن العامل الرئيسى فى الإصابة بسرطان الثدى عند النساء هو السمنة المفرطة، لأن الدهون المتواجدة فى الأشخاص المصابون بمرض السمنة تؤدى إلى إفراز الهرمونات، مثل هرمون الأنوثة الأستروجين، فهو الهرمون المسئول عن سرطان الثدى، ويؤدى إلى نموه وانتشاره.

ويضيف الطبيب بعض الأسباب التى تؤدى إلى انتشار ونمو السرطان فى الجسم، وهى نقص المناعة لأنها خط الدفاع الأول ضد الأورام، فمناعة الجسم مرتبطة ارتباط كلى وجزئى بالحالة النفسية، فيجب على جميع المرضى أن تكون حالتهم النفسية جيدة ولديهم إرادة حتى يتم مواجهة جميع الأمراض، لأن الشخص الذى لا توجد لديه إرادة ويستسلم لحالته النفسية السيئة من الممكن أن يموت من الأنفلونزا، نظرا لاستسلامه للمرض.

وأكد الطبيب أن الدورة الدموية للأورام إذا تواجدت بها كمية كبيرة من الدماء، كلما كان انتشار الورم أكثر فى الجسم، لأن الورم يعمل على تكوين أوعية دموية جديدة تحيط به، وهنا يكون الورم أكثر خطورة، مشيرا إلى أن قلة النوم أيضا تعمل على ضعف المناعة، لأنها من عوامل الاضطرابات النفسية التى تؤدى إلى انتشار الأورام فى الجسم.