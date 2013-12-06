مقتل 20 وإصابة 30 في انفجار قرب مقر الدفاع الوطني في سوريا

لقي نحو 20 شخصا مصرعهم، وأصيب ما لا يقل عن 30 آخرين، الجمعة، في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقر جيش الدفاع الوطني بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا. وأكد عدد من الأهالي والنشطاء بالمنطقة أن «انفجارا بسيارة مفخخة استهدف مقر جيش الدفاع الوطني بمدينة القامشلي في حي حارة الطائي، ما أدى الى مقتل و جرح مالا يقل عن 50 شخصا في محيط الانفجار، إضافة الى أضرار مادية جسيمة».وفي السياق ذاته، قال نشطاء ميدانيون إن «وحدات من جيش الدفاع الوطني أحبطت عقب ذلك عملية أخرى بسيارة مفخخة كانت متوجهة إلى مفرزة الأمن العسكري في المدينة، وفجرتها قبل وصولها».وتتحكم جماعات مسلحة كردية مدعومة من القوات السورية بمناطق واسعة من المدينة التابعة لمحافظة الحسكة شمال البلاد على الحدود مع العراق وتركيا.

شبكةعيونالإخبارية

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