وزير الخارجية البريطاني: الحل السلمي في سوريا يستوجب رحيل «الأسد»

اعتبر وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، الجمعة، أن الحل السلمي في سوريا يستوجب رحيل الرئيس بشار الأسد، عن الحكم، بحسب قوله.

وقال «هيج» في تصريحات أدلى بها على هامش زيارة له إلى الكويت، إثر لقائه نظيره الكويتي، الشيخ صباح خالد الصباح: «كنا دائما شديدي الوضوح لجهة أن الحل السلمي في سوريا يستوجب رحيل الرئيس الأسد، ومن المستحيل التخيل أنه بعد كل هذا العدد من القتلى وكل الدمار، يمكن لنظام مضطهد قتل شعبه إلى هذا الحد أن يبقى في السلطة».

وأدى النزاع السوري المستمر منذ 33 شهرًا إلى مقتل أكثر من 126 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ودمار هائل في مختلف المناطق السورية تقدر كلفته بعشرات مليارات الدولارات.

من جهته، شدد وزير الخارجية الكويتي على أهمية هذه الزيارة التي تأتي وسط التحضيرات لـ«جنيف 2»، وقبيل انعقاد مؤتمر «الكويت 2» للمانحين المتوقع عقده منتصف يناير المقبل.