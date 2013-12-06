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رئيس «الكنيست» السابق: نمتلك أسلحة نووية.. ويجب الكف عن سياستنا «الضبابية»

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رئيس «الكنيست» السابق: نمتلك أسلحة نووية.. ويجب الكف عن سياستنا «الضبابية» رئيس «الكنيست» السابق: نمتلك أسلحة نووية.. ويجب الكف عن سياستنا «الضبابية»
قال رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق أبراهام بورج، الجمعة، إن بلاده تمتلك الأسلحة النووية والكيميائية، وطالب بإجراء نقاش عام حول هذه القضية والكف عما سماه «انتهاج سياسة الضبابية الرسمية الخاصة بقضية السلاح النووي الإسرائيلي، من جانب حكومة تل أبيب».ونقل راديو «صوت إسرائيل»، عن «بورج»، قوله إن السلاح النووي الذي كان في الماضي رصيدا قوميا مهما أصبح عبئا سياسيًا وخطرًا على المدى البعيد.وأوضح: «المعادلة القائلة إن السلاح النووي في المنطقة سيكون حكرًا على إسرائيل لم تعد ممكنة إذ يحتم الواقع الإقليمي الجديد، اعتماد معادلة جديدة تقوم إما على إخلاء المنطقة من السلاح النووي أو السماح لجميع الأطراف بامتلاكه». ودعا «بورج»، إلى ما سماه «محاورة جميع الأطراف الإقليمية بما فيها إيران حول الملف النووي». 

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