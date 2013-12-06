انفجار عبوة ناسفة في مركبة عسكرية إسرائيلية على حدود سوريا

وقال موقع «والاه»، الإخباري الإسرائيلي، إن العبوة انفجرت في المركبة العسكرية على الحدود الفاصلة بين الجولان وسوريا، ما أدى إلى إصابة المركبة بأضرار لم يحدد طبيعتها، دون إصابات في الجنود.

ورجحت مصادر عسكرية إسرائيلية للموقع أن يكون حادث التفجير «مدبرا»، دون أن توضح الجهة التي تقف ورائها.