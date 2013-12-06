أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

انفجار عبوة ناسفة في مركبة عسكرية إسرائيلية على حدود سوريا

Google+ Print
انفجار عبوة ناسفة في مركبة عسكرية إسرائيلية على حدود سوريا انفجار عبوة ناسفة في مركبة عسكرية إسرائيلية على حدود سوريا
انفجرت عبوة ناسفة، مساء الجمعة، أثناء مرور مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية مع سوريا. وقال موقع «والاه»، الإخباري الإسرائيلي، إن العبوة انفجرت في المركبة العسكرية على الحدود الفاصلة بين الجولان وسوريا، ما أدى إلى إصابة المركبة بأضرار لم يحدد طبيعتها، دون إصابات في الجنود.وأضاف الموقع: «قوات كبيرة من الشرطة والجيش هرعت إلى مكان الحادث، وفرضت سياجا أمنيا حوله، وشرعت في أعمال فحص أسباب الانفجار». ورجحت مصادر عسكرية إسرائيلية للموقع أن يكون حادث التفجير «مدبرا»، دون أن توضح الجهة التي تقف ورائها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية