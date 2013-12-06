انفجار عبوة ناسفة في مركبة عسكرية إسرائيلية على حدود سوريا

انفجرت عبوة ناسفة، مساء الجمعة، أثناء مرور مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية مع سوريا. وقال موقع «والاه»، الإخباري الإسرائيلي، إن العبوة انفجرت في المركبة العسكرية على الحدود الفاصلة بين الجولان وسوريا، ما أدى إلى إصابة المركبة بأضرار لم يحدد طبيعتها، دون إصابات في الجنود.وأضاف الموقع: «قوات كبيرة من الشرطة والجيش هرعت إلى مكان الحادث، وفرضت سياجا أمنيا حوله، وشرعت في أعمال فحص أسباب الانفجار». ورجحت مصادر عسكرية إسرائيلية للموقع أن يكون حادث التفجير «مدبرا»، دون أن توضح الجهة التي تقف ورائها.إعلان - Ads إعلان - Ads