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رئيس جنوب أفريقيا يعلن جدول الفعاليات الرسمية حتى موعد جنازة «مانديلا»

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رئيس جنوب أفريقيا يعلن جدول الفعاليات الرسمية حتى موعد جنازة «مانديلا» رئيس جنوب أفريقيا يعلن جدول الفعاليات الرسمية حتى موعد جنازة «مانديلا»

أعدت حكومة جنوب أفريقيا وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الجمعة، سلسلة من الفعاليات حتى موعد تشييع جنازة نيلسون مانديلا في 15 ديسمبر الجاري في كونو قرية أسلافه.

وأعلن الرئيس جاكوب زوما أن «الأحد 8 ديسمبر سيكون يوم وطني للصلاة والتأمل، يقام في الكنائس والمساجد والمعابد اليهودية والمنازل الخاصة، والثلاثاء 10 ديسمبر، سيقام فيه قداس تذكاري رسمي في استاد (إف إن بي) في جوهانسبرج، الذي استضاف المباريات الافتتاحية والنهائية في كأس العام لكرة القدم عام 2010».

وتابع: «سيوضع جثمان مانديلا في مبنى الاتحاد، حيث مقر في بريتوريا ليتم إلقاء النظرة الأخيرة عليه من 11إلى 13 ديسمبر، وبعدها سيوارى مانديلا الثرى، الأحد، المقبل الموافق 15 ديسمبر في إقليم إيسترن كيب مقر أجداده في جنازة رسمية». 

 

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