أبرز 7 مواقف لـ«مانديلا»: أمريكا ارتكبت فظائع بالعراق.. والحرية ناقصة بدون فلسطين

نشر موقع « BuzzFeed » الأمريكي، الجمعة، تقريرًا حول أبرز 7 مواقف للزعيم الجنوب أفريقي، نيلسون مانديلا، قال إن قرائه ربما لا يروها في وسائل الإعلام الأمريكية، تتضمن تعليقه على مهاجمته لغزو الولايات المتحدة للعراق، والاحتلال الإسرائيلي ودعمه لقيام الدولة الفلسطينية، وتأييده للثورة الكوبية في كوبا. وجاءت مواقف نيلسون مانديلا كالتالي: 1 ـ حرية الفلسطينيين:«الأمم المتحدة اتخذت موقفا قويا ضد نظام التفرقة العنصرية (في جنوب أفريقيا)، وعلى مر السنين، بنيت إجماعا دوليا وضع نهاية لهذا النظام الجائر، لكن نعلم جيدا أن حريتنا ناقصة بدون تحقق حرية الفلسطينيين». 2 ـ رفضه استعدادات الولايات المتحدة الأمريكية لغزو العراق:«إذا نظرت إلى هذه الأمور سنصل إلى استنتاج مفاده أن أن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية يهدد السلام العالمي». 3 ـ دعمه المستمر لنظام معمر القذافي السابق ضد العقوبات المفروضة عليه:«إن واجبنا يحتم علينا تقديم الدعم للأخ القائد.. خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي لا تستهدف ضربه شخصيا، وإنما ضرب جماهير الناس العادية.. إنهم إخواننا وأخواتنا الأفارقة». 4 ـ دعمه لفيدل كاسترو والثورة الكوبية:«منذ الأيام الأولى للثورة الكوبية، أصبحت الثورة مصدر إلهام للشعوب المحبة للحرية، نحن معجبون بتضحيات الشعب الكوبي من أجل الدفاع عن استقلالهم وسيادتهم في مواجهة الحملة الاستعمارية لتدمير المكاسب التي حققتها الثورة.. عاشت الثورة الكوبية .. عاش الرفيق فيدل كاسترو». 5 ـ موقفه من دوافع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش من غزو العراق:«كل ما يريده السيد جورج بوش هو النفط العراق» 6 ـ موقفه من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين والجولان وجنوب لبنان:«على إسرائيل الانسحاب من جميع المناطق العربية التي استولت عليها في عام 1967، وعليها خاصة أن تنسحب من مرتفعات الجولان والضفة الغربية وجنوب لبنان». 7 ـ موقفه من الحرب الأمريكية على العراق:«إذا كان هناك دولة في العالم ارتكبت فظائع لا توصف، فهي الولايات المتحدة، إنهم لا يتهمون ببني البشر».

شبكةعيونالإخبارية

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