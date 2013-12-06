ننشر قائمة بـ 600 صنف من الأدوية غير متوفرة بالصيدليات

فيتو

حصلت "فيتو" على قائمة أصدرها المركز المصري للحق في الدواء عن نواقص الأدوية في السوق ومنها أدوية الأطفال الخاصة بالقيء مثل “الكورتجين” وبدائله مثل «كورتيبليكس» و«جاست رج» شراب للأطفال لتنظيم حركة المعدة وللقيء.

وأدوية الملينات والتبويض ومراهم للعيون وأدوية لعلاج سيولة الدم ومضادات التجلط والمضادات الحيوية وألم العظام، وعائلات من الأدوية بجميع بدائلها، خاصة الأدوية والأمبولات الحيوية التي تستخدم لإنقاذ حياة المرضى أثناء العمليات الجراحية، مثل الألبومين المنقذ لحالات الفشل الكبدى وأمبولات الصبغة اللازمة لعمل الأشعة، حقن سى الب لعلاج الاستسقاء لمرضى الكبد. ولا يوجد له بديل حقن الفاكيمو تريبسين لعلاج وإزالة الالتهابات والتورمات، حقن كوريمون 5000 وتستخدم لعلاج العقم عند السيدات والرجال وبعض قطرات الأنف، والأقراص المثبتة للحمل، والاكتفاء ببديل واحد لعقار صوديوم بيكربونات «حقن» للرعاية المركزة والعمليات الجراحية “حقن منقذة للحياة” «سوربيستريت أكياس» الذي يستخدم لإنقاذ حياة المرضى الذين يغسلون الكلى و«ألبيومن " زينالب»، و«ألبيومن سى ألب»، و«ألبيومن ألبيوميناتف»، و«أدرينالين أمبول» وهو دواء منقذ لحياة المرضى، ومهم للعمليات ومنعش للقلب، و«تيليبركس فيال أمبولات» وهى صبغة لعمل الأشعة، و«فلورسين أمبولات» وهى أيضًا صبغة للأشعة على العين، و«يوروجرافين أمبولات»، و«جاسترو جرافين أمبولات»، و«ليبيدول أمبولات»، وجميعها صبغات لأزمة لعمل الأشعة،

ومن الأدوية التي تعانى نقصا أيضًا «كادلكس» محلول للتنقيط الوريدى، و«إيميوران» أقراص لعمليات زرع الكلى والكبد ،””داى نايترا “ المختفى تماما من الأسواق رغم أهميته الكبيرة لمرضى الصدر، حيث قد يؤدى عدم توفره في إصابة مريض الصدر بالذبحة الصدرية والموت في الحال،

وتوجد فئة من الأدوية الغير متوفرة أيضا بالصيدليات لكن لها بدائل، ويصل عددها إلى 185 مستحضرا، وتضم مستحضرات دوائية لعلاج أمراض القلب والذبحات الصدرية وأمراض الكلى ومضادات حيوية، ونقاط الأنف ومضادات القىء للأطفال، وعدد من الأمراض النفسية، وعلاج هشاشة العظام ومسكنات ومضادات للالتهاب، وأدوية لتنشط الدورة الدموية وإيصالها للمخ، وعلاجات لعدد من أمراض العيون.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads