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مصادر : حكومة جديدة خلال ساعات ورئيسها يأتي من قلب التحرير

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مصادر : حكومة جديدة خلال ساعات ورئيسها يأتي من قلب التحرير مصادر : حكومة جديدة خلال ساعات ورئيسها يأتي من قلب التحرير

قالت مصادر مطلعة إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي تلفظ أنفاسها الأخيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس عدلي منصور استمع وبشكل جاد إلى مطالب الشارع المصري ويعي بشكل كبير معاناته، وأجرى حصرًا لما قدمته حكومة الببلاوي خلال الفترة التي تعدت 100 يوم على ولايتها.
وأكدت المصادر أن الرئيس عدلي منصور بصدد اتخاذ قرارات تجاه حكومة الببلاوي تهم الشارع المصري وتشعر المواطنين بالطمأنينة، وتؤكد اهتمامه بالمواطن المصري البسيط.
ولم تستبعد المصادر أن تشمل القرارات تغيير وإسنادها إلى شخصية من قلب ميدان الثورة.

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