أمور يجب التوقف عنها كى تصير إنسانا ناجحا

معظمنا يسعى إلى الشهرة والنجاح، ويسعى البعض إلى البحث عن وسائل متعددة للوصول إلى ما نصبو إليه، وذلك من خلال الأبحاث والدراسات بالوسائل الإعلامية المختلفة، ولكن الكثيرين مع ذلك لا يصلون إلى ما يريدون فما هو السبب؟

يرى الدكتور أحمد هارون، مستشار العلاج النفسى وعلاج الإدمان، أن الكثيرين يطالعون الموضوعات التنموية من الكتب المتخصصة والكتب الخاصة بالنجاح والتميز وتطوير الذات وكيف تكسب الأصدقاء، إلا أن أغلب هؤلاء لا يتقدمون فى حياتهم وذلك لسبب بسيط وهو أنهم لا يفعلون شيئا سوى القراءة فقط، ويهملون الجزء الأهم وهو التنفيذ.

وأضاف هارون، أن أغلب الشخصيات من السهل عليها عدم تنفيذ الخطوات التى تسمع عنها أو تقرأها، مضيفا أن الكثير من البشر "يستسهلون" عدم القيام بشىء، لذلك فأول خطوات النجاح هى التنفيذ، يجب أن تجبر نفسك على العمل والمشقة للوصول إلى ما تصبو إليه.

ووضع هارون قائمة بعدد من الأشياء التى لا يجب عليك فعلها، وهى لا تتكلم عن نفسك كثيرا حتى لا تصير شخصا تافها فى عيون الآخرين، تجاهل الحاضر والتوقف عند الماضى، توقف عن هذا كى لا تعيش إنسانا فاشلا، مضيفا لا تفكر فى المستقبل، فهو قادم لا محالة وستواجهه لذلك توقف عن القلق والتوتر.

وأشار هارون إلى أن يجب التوقف عن محاولة إرضاء الآخرين، كن كما تريد أو كما يحلو لك، مشيرا إلى أن من الأشياء التى يجب أن تتوقف عنها هى أن تصبح شخصا جامدا لا يسعى إلى تطوير ذاته، مضيفا أن تغيير مبادئك من أجل مصالحة شخصية مؤقتة مع شخص ما.

وأوضح هارون، أن من الأمور التى يجب أن تتوقف عن فعلها هى أن تكرر الأخطاء تصرفاتك دون تأخير، وتوقف عن البحث عن الكمال فى الأشخاص الذين تلتقى بهم، وتوقف عن أن تكون ناكرا للجميل، لأن ذلك من شأنه أن يجعلك أكثر كرها بين زملائك فى العمل، مضيفا أنه لكى تستطيع النجاح توقف عن إفساد سعادتك بسبب توقعات سلبية دائمة، وتوقف عن تصيد أخطاء الآخرين.